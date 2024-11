Proposta de redução de gastos do governo deve ser 'estrutural', diz analista

Em entrevista à RECORD NEWS, o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas Mauro Rochlin disse estar apreensivo com a "nova política de corte de gastos", já que, na manhã desta quarta-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para definir estratégias para as despesas governamentais. O especialista afirmou que o governo se mostra endividado , o que deixa o mercado apreensivo . Segundo Rochlin, há “um ruído em relação à taxa de câmbio do dólar e à taxa de juros”.