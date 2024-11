Quais áreas serão afetadas pelo corte de gastos? Economista analisa possíveis cenários

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (8), a professora de economia da PUC São Paulo Cristina Helena Pinto comentou sobre o corte gastos planejado pelo governo Lula para este final de ano. Nesta quinta-feira (7), o presidente se reuniu com a equipe econômica para decidir sobre as áreas que serão afetadas pelo corte de gastos , mas após cinco horas de reunião, o grupo não conseguiu chegar em uma decisão. Segundo Cristina, "a decisão final cabe ao Lula", mas a especialista aponta que o cenário ideal para o corte seria de áreas com menor impacto político e com menos efeito sobre os mais desfavorecidos.