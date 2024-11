Tragédia de Mariana: auditor teria recebido alerta sobre riscos de segurança na estrutura

Os interrogatórios do julgamento sobre a tragédia de Mariana entraram na reta final na Inglaterra e devem terminar na quinta-feira (14). A análise do caso ocorre no país porque a BHP Billiton , uma das empresas responsáveis pela barragem que se rompeu, tem sede no Reino Unido. A investigação aponta que, antes do rompimento, o auditor da BHP Billiton recebeu um e-mail de um especialista independente alertando sobre os riscos de segurança na estrutura. O tribunal também recebeu um relatório que lista 13 incidentes anteriores ao colapso, incluindo infiltrações, embora o documento de auditoria mencionasse apenas dois deles.



A próxima fase do processo será a realização das oitivas de especialistas. A preparação das alegações finais terá início apenas em janeiro de 2025, com previsão de conclusão para março.