É necessário olhar além do desmatamento ilegal, afirma ambientalista

Dados divulgados nesta quinta-feira (15) pela rede MapBiomas mostram que o desmatamento recuou em todos os biomas brasileiros no ano passado. A queda foi de 32,4% em relação ao ano de 2023. Apesar dos dados positivos, a perda de vegetação no país é preocupante. O cerrado foi o mais desmatado do período, perdendo mais de 650 mil hectares de área.



Para entender melhor sobre o cenário atual, o Conexão Record News desta quinta-feira (15) conversa com Carolle Alarcon, gerente-executiva da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.



Segundo Carolle, o que gerou essa redução, pelo segundo ano consecutivo, foi a coordenação entre instituições, com planos de prevenção e controle , que atuam em todos os biomas, reforçando a estrutura integrada, que fortalece o combate ao desmatamento ilegal. A ambientalista, porém, alerta que a preservação da cobertura vegetal passa por um olhar mais atento ao desmatamento que ainda hoje é autorizado, especialmente em áreas privadas usadas para expansão agropecuária.



“A gente precisa olhar para além da ilegalidade, pensar em políticas públicas que valorizem quem preserva”, afirma. Carolle termina explicando sobre o último documento da Coalizão Brasil, chamado Brasil Contra o Desmatamento, que traz 12 pontos divididos entre o desmatamento ilegal e o passível de autorização.