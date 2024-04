Alto contraste

Vários anéis de vapor foram registrados em cima do vulcão Etna, na Itália, e chamou a tenção dos turistas que visitaram o local. Apesar de ser uma cena curiosa, esse tipo de fenômeno acontece com frequência. De acordo com especialistas, essas argolas são características de vulcões que entraram em erupção recentemente.