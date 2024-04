Alto contraste

Após um terremoto de magnitude 5,8 na escala Richter atingir a usina nuclear de Fukushima, o Japão suspendeu o despejo de água residual das instalações. No entanto, a operadora da central disse que se trata de uma ação preventiva. As operações estavam em vigor desde agosto do ano passado.