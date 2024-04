Alto contraste

Um artista japonês usa papelão para produzir suas obras. A técnica se baseia em usar o material para fazer sombras na parede com o rosto de personalidades. O jovem de 23 anos, que conta com quase 400 mil seguidores nas redes sociais, também desenha no espelho do banheiro com pasta de dente.