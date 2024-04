Ataque a uma casa de shows na Rússia deixa 40 mortos e centenas de feridos; veja vídeo

Alto contraste

Pelo menos três homens mascarados e camuflados invadiram a casa de shows Crocus City Hall, localizada em Krasnogorsk, a 25km da capital Moscou, nesta sexta-feira (22). Até o momento, foram confirmadas 40 mortes e mais de 100 feridos. Além do ataque com armas de fogo, foram relatadas duas explosões no local, que acarretaram a um incêndio que abalou as estruturas do espaço de eventos, gerando risco de desabamento do telhado. Segundo imprensa russa, mais de 50 ambulâncias foram enviadas ao local. O Ministério Russo já afirmou que ação se trata de atentado terrorista — segundo a agência de notícias Associated Press, o pior na história do país, desde o Massacre de Beslan, em 2004, quando 344 pessoas (incluindo 186 crianças) morreram na ação das Forças Armadas contra militantes separatistas que faziam reféns no prédio.