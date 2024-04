Belém (PA) sofre com inundações causadas pela maré alta

Alto contraste

A Marinha do Brasil emitiu um alerta, na última terça (12), para as datas de fortes chuvas, alta da maré e inundações entre os meses de março e abril na cidade de Belém, no Pará. A capital paraense vem sofrendo com as inundações, principalmente no centro histórico da cidade, prejudicando não somente o trânsito, mas também o comércio local. Os temporais são comuns neste período do ano, entretanto, a cidade está em alerta nível amarelo para os alagamentos em decorrência das altas da maré.