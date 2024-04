Casa Branca pede para Nasa criar fuso horário lunar Estados Unidos acredita que a ação é importante para as explorações espaciais

A Casa Branca instruiu a Nasa a criar um novo fuso horário para a Lua, até 2026, após observar que o tempo passa de maneira diferente dependendo da posição no espaço. Segundo os Estados Unidos, o tempo lunar coordenado é fundamental para o sucesso das missões espaciais. A ação foi tomada no momento em que governos e empresas privadas competem cada vez mais no espaço.