Um casal foi preso após esfaquear três pessoas durante uma briga no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, na noite deste sábado (16). Um vídeo gravado por uma vizinha mostra e narra que uma criança, de 12 anos, foi agredida no meio do conflito. As vítimas receberam atendimento médico e não correm risco de morte.