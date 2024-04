Cobras aparecem em praia de Mongaguá e viram problema para os moradores do litoral paulista

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cobras têm surpreendido banhistas e até os pacientes de uma unidade básica de saúde em Mongaguá, no litoral de São Paulo. A invasão dos animais ocorreu após as fortes chuvas que atingiram a região. Foram mais de 300 milímetros de água nos últimos dias. A prefeitura pediu que a população não mate as serpentes e acione as autoridades.