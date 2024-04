Doze pessoas são presas por incêndios florestais na Venezuela

Alto contraste

Doze pessoas foram presas acusadas de provocar incêndios florestais em Aragua e Carabobo, na Venezuela. A informação foi divulgada na última sexta-feira (29), após as chamas afetarem 900 dos mais de 107 mil hectares do parque nacional, localizado entre os dois estados. As autoridades investigam o caso como um ato criminoso planejado e informaram que não há relatos de mortes.