Economia gerada pelo fim de supersalários poderia ajudar 500 mil famílias, afirma especialista

Proposta sobre o fim de supersalários, rendimentos de agentes públicos além do teto salarial, foi redigida há 6 anos e está 2 anos parada no senado. Segundo estudo da CLP (Centro de Liderança Pública), a aprovação dessa lei poderia gerar R$ 3,8 bilhões para o Brasil.

Em entrevista à Record News, nesta quinta-feira (14), o diretor da CLP, Tadeu Barros, disse que este dinheiro gerado poderia ser utilizado para melhorar qualidade dos gastos públicos.

Como exemplo, Tadeu citou que este montante direcionado aos supersalários são o equivalente ao orçamento anual do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e poderia ser redirecionado para mais de 500 mil famílias do programa Bolsa Família.