'Demanda turística reprimida' provoca aumento de viagens internacionais ao Brasil

De acordo com dados divulgados pela Embratur e pelo Ministério do Turismo, a entrada de turistas internacionais no Brasil aumentou mais de 10,2% em fevereiro. O especialista Luiz Moura, conselheiro de turismo da Fecomércio São Paulo, afirma que o salto no número de viagens ocorreu por conta de uma "demanda turística reprimida" pela pandemia, que está sendo liberada gradativamente.