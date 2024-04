Chuvas no RJ: governo gasta mais de R$ 300 milhões com drenagem e obras de contenção em Petrópolis Desde 2022, estado enfrenta problemas com os deslizamentos na região serrana; chuvas do início do ano já deixaram sete mortes

Os fortes temporais que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro nesta semana deixaram sete mortos e um desaparecido até o momento; as cidades de Petrópolis e Teresópolis ainda tentam se estabilizar após deslizamentos. Segundo um levantamento exclusivo feito pela Record News, a Subsecretaria de Obras Especiais, Meio Ambiente e Serviços Públicos do Estado do Rio de Janeiro já gastou mais de R$ 300 milhões com obras de contenção e drenagem das chuvas em Petrópolis, que constantemente sofre com os temporais, desde 2022.