Estados Unidos revisa magnitude de terremoto em Nova York; intensidade é considerada rara Tremores começaram com profundidade de apenas cinco quilômetros abaixo do nível do mar, em Nova Jersey

O Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos revisou a magnitude do terremoto que atingiu Nova York, nesta sexta-feira (5), de 4,8 para 4,7 na escala Ritcher. Mesmo esse fenômeno sendo comum na região, o patamar de intensidade é considerado raro. O epicentro ocorreu com profundidade de cinco quilômetros abaixo do nível do mar, na região de Nova Jersey, cidade a 80 quilômetros de distância da capital do estado.