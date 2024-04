'Fome no Brasil está relacionada ao baixo poder de compra', explica pesquisador Renda insuficiente para consumo domiciliar é o principal motivo para a insegurança alimentar no país

Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente revelou que a humanidade desperdiçou aproximadamente 1 bilhão de refeições em 2022. Segundo João Pedro Magro, pesquisador do Instituto Fome Zero, embora o desperdício prejudique a oferta e o acesso ao alimento, a fome no Brasil está relacionada, principalmente, à renda da população. O especialista destaca que, em 2022, 9% dos domicílios com um salário mínimo de renda per capita estavam em insegurança alimentar grave.