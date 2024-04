Homem é executado a tiros dentro de carro em RJ

Alto contraste

Um homem foi executado a tiros dentro de um carro em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (24). A perícia encontrou 80 cápsulas de fuzil no local. A vítima foi identificada como Samuel Luna Cerqueira, de 30 anos, e as investigações iniciais indicam que ele teria ligação com Luiz Antonio Braga, conhecido como Zinho. Suspeita-se que o crime esteja relacionado com a disputa entre milicianos.