Ibama investiga pescadores por importunarem onças no Rio Araguaia, em Goiás

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) investiga a conduta de pescadores que gravaram uma onça-pintada e seus dois filhotes atravessando o Rio Araguaia, no interior do estado de Goiás. Conforme o órgão, o comportamento mostrado no vídeo não é crime, mas a conduta foi "desastrada, inconveniente e perigosa" tanto para os homens quanto para os animais.