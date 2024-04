Javier Milei afirma que dolarização argentina só ocorrerá caso o Banco Central feche

Alto contraste

Javier Milei declarou que uma possível dolarização da economia argentina só acontecerá com o fechamento do Banco Central do país, mas que esse processo não deve acontecer antes das eleições legislativas no meio de 2025. O presidente disse que uma equipe trabalha para chegar a reformas no sistema financeiro, o que possibilitariam o fechamento da instituição. Além disso, ele explicou que “não adianta fazer várias reformas se o Banco Central não for fechado”, o que reafirma uma de suas propostas de campanha. No entanto, não necessariamente o país vai adotar o dólar, mas vai escolher uma moeda que melhor atenda às necessidades comerciais e sociais da Argentina.