Kim Jong-un anuncia filha como possível sucessora da Coreia do Norte, diz inteligência sul-coreana Imprensa norte-coreana teria se referido à jovem como 'grande guia', um termo utilizado somente aos grandes líderes do país

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, teria nomeado sua filha como possível sucessora à liderança do país, ao utilizar o título de "grande guia", segundo informações da inteligência sul-coreana. Neste sábado (16), segundo as autoridades, a imprensa norte-coreana teria se referido à menina como "hyangdo", um termo dado somente aos grandes líderes do país e futuros sucessores.