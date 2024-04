Lewandowski apresenta conjunto de ações visando sanar problemas do sistema federal penitenciário

Alto contraste

Em reunião ministral convocada pelo presidente Lula, Ricardo Lewandowksi apresentou um conjunto de 29 ações, nesta terça-feira (19), que visam reforçar o sistema penitenciário. Entre as medidas, estão a construção de muros no entorno do presídio de Mossoró e na Penitenciária de Porto Velho, além de ações mais incisivas, como revistas diárias em todas as celas e novos equipamentos de vigilância e segurança. A Segurança Pública Nacional brasileira vive uma crise sem precedentes no sistema prisional, em decorrência da fuga de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça da unidade de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, há mais de um mês.