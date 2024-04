Mesmo enfraquecido, El Niño ainda vai contribuir para novas ondas de calor, diz especialista Temperaturas aumentaram em diversos estados do Brasil nesta sexta-feira (15) e seguirá quente no fim de semana

O IMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para as novas ondas de calor, que vão aumentar as temperaturas mais uma vez em março em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para a meteorologista desse instituto, Naiane Araújo, um dos principais fatores que favorecem essa mudança climática é o fenômeno El Niño, que está atuando no Brasil desde junho de 2023. Mesmo enfraquecido, ele ainda deve surtir efeito até meados de abril, quando deve atingir uma neutralidade.

Assim, segundo a especialista, a tendência é que os próximos meses continuem quentes.