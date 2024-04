Ministério da Saúde exonera diretora de área indígena, Carmen Pankarau Equipe de Nísia Trindade sofre de críticas com relação ao combate à dengue no Brasil

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A diretora do departamento de Atenção Primária à Saúde indígena, Carmen Pankarau, foi exonerada de seu cargo, nesta terça-feira (26). A demissão é a quinta dentro do ministério da Saúde. Em reunião com Nísia Trindade, o presidente Lula cobrou uma solução para a epidemia de dengue no país.