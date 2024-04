Mulher que pulou do quarto andar para fugir do marido agressor segue internada, em São Paulo Apesar da gravidade dos ferimentos, ela conseguiu contar ao resgate o motivo do acidente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A mulher que se jogou do quarto andar de um prédio para fugir do marido, que queria supostamente matá-la, segue internada no hospital municipal de Diadema (SP) desde o último dia 30. O laudo médico realizado confirma que ela tinha marcas de agressão no pescoço. Além disso, o homem foi preso em flagrante, mas negou a acusação.