Nova York vai cobrar cerca de R$ 75 para circulação de carros em Manhattan

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Motoristas terão que pagar uma taxa diariamente para dirigir no centro de Nova York, a partir de junho. O Conselho da Autoridade de Transporte de Nova York aprovou nesta quarta-feira (27) a implementação de pedágio urbano para reduzir o congestionamento e a poluição. Além de arrecadar cerca de US$ 1,5 bilhão até o final do ano. A medida vale para circulação diurna entre a 60th Street e o o sul do Central Park. Para veículos de passageiros será cobrado US$ 15; e para caminhões e ônibus o valer será de US$ 36.