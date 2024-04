Presidente do Peru empossa seis novos ministros, após renúncia em massa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A atual presidente do Peru, Dina Boluarte, empossou, nesta segunda-feira (1º), seis novos ministros – do interior, da mulher, educação, produção, do desenvolvimento agrário e comércio exterior e turismo - após a renúncia em massa que aconteceu no congresso, em meio a investigação batizada de “Rolexgate”.

Dina é acusada de um suposto enriquecimento ilícito relacionado a relógios de luxo que não teria declarado como bens. Mesmo indiciada, ela não poderá ser julgada até julho de 2026, quando seu mandato termina, conforme estabelece a constituição peruana.