Rússia conquista aldeia no leste da Ucrânia, diz Ministério da Defesa Local fica próximo à região tomada pelos russos em fevereiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministério da defesa da Rússia disse que conquistou a aldeia de Olivka, no leste da Ucrânia, nesta terça-feira (19). Enquanto as tropas avançam, o presidente russo Vladimir Putin pediu, após vencer as eleições locais, que os serviços de segurança identifiquem e castiguem "traidores" que estariam ajudando os combatentes adversários. A guerra entre os dois países começou em fevereiro de 2022.