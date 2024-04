Senado argentino vota ‘decretaço’ proposto por Javier Milei

Alto contraste

Contrariando as vontades do presidente da Argentina, Javier Milei, o senado vota ainda nesta quinta-feira (14) o ‘decretaço’, conjunto de artigos e propostas de reformas econômicas que flexibilizam o mercado de trabalho e facilitam o processo de privatização das empresas governamentais. O presidente desejava adiar ao máximo a votação devido à falta de apoio no senado, temendo a não aprovação do projeto. Milei desejava manter a atual medida provisória por mais tempo, para que pudesse articular com governadores com poder de influência no legislativo do país.