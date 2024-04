Suspeitos pelo assassinato de Marielle podem ser julgados por júri popular? Especialista responde No domingo (24), a PF prendeu preventivamente três homens que teriam planejado e contratado Roni Lessa para executar crime

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com David Azevedo, professor em direito penal da USP (Universidade de São Paulo) e advogado criminalista, os suspeitos de terem encomendado o assassinato da vereadora Marielle Franco, o deputado federal Domingos Brazão, seu irmão Chiquinho Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado) e o delegado de polícia Rivaldo Barbosa, não serão julgados pelo júri popular.

Ele explica que, apesar de a Constituição dar respaldo para esse formato nos casos de homicídio, isso não se aplica aos crimes que tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal).