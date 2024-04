Terremoto em Taiwan: equipes começam a encontrar mais corpos

Alto contraste

Com a ajuda de cães farejadores, equipes de resgate começaram a encontrar corpos das vítimas do forte terremoto que atingiu Taiwan, na última quarta-feira (4). O último balanço divulgado pelas autoridades confirma 12 mortes, mais de mil pessoas feridas e 18 desaparecidas em consequência do tremor. Esse foi o pior terremoto em Taiwan em 25 anos.