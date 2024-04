Após mortes, terroristas do Hamas pedem que países parem de enviar ajuda humanitária pelo ar

Alto contraste

Os terroristas do Hamas pediram à comunidade internacional que pare de enviar ajuda humanitária à Faixa de Gaza pela via aérea, nesta terça-feira (26) — após uma confusão causada pela chegada do suporte resultar na morte de 18 pessoas. A solicitação do grupo terrorista foi reforçada pela ONU (Organização das Nações Unidas).