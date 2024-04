Torcedores de Hong Kong vão receber reembolso de 50% por não ver Messi em campo Craque permaneceu no banco de reservas do Inter Miami, pois estava se recuperando de uma lesão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Torcedores de Hong Kong receberão 50% do valor do ingresso por não terem conseguido assistir a Lionel Messi em campo, durante amistoso entre o Inter Miami e o Hong Kong XI, no dia 4 de fevereiro. A decisão foi anunciada pela empresa responsável pela organização da partida nesta segunda-feira (18). O craque, de 36 anos, permaneceu no banco de reservas, pois estava se recuperando de uma lesão.