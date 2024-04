Venda de discos de vinil supera a dos CDs pelo segundo ano consecutivo nos Estados Unidos

Alto contraste

As vendas de discos de vinil superaram as de CDs pelo segundo ano consecutivo nos Estados Unidos. De acordo com a Associação Americana da Indústria de Gravação, em 2023, foram comercializados mais de 43 milhões de vinis, 6 milhões a mais do que o número de CDs. Hoje, contudo, quem domina a receita musical são os streamings, que representam 84% da indústria.