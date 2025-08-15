Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Porta de ônibus se solta em Campinas; motorista segue viagem

Veículo foi substituído ao chegar no terminal, diz empresa responsável

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Durante uma viagem de ônibus em Campinas, no interior de São Paulo, a porta do veículo se soltou durante uma parada, surpreendendo os passageiros. O motorista recolheu a porta e prosseguiu com a viagem até o terminal. A empresa responsável informou que o veículo foi trocado ao chegar ao terminal.

Veja também


Câmeras de segurança flagraram o grupo abordando as vítimas durante a noite a bordo de quatro motos

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.