Associação Comercial e Industrial de Bauru participa da Caravana Equifax O evento, que ocorre no dia 14 de maio, aborda temas sobre crédito e recuperação empresarial

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) confirmou a participação de um representante da entidade na Caravana Equifax - AC Recupera - AC Protesto, evento promovido pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), que será realizado amanhã, dia 14, em Lençóis Paulista. A iniciativa reúne empresários, lideranças e especialistas para debater soluções voltadas à análise de crédito, recuperação empresarial e fortalecimento das relações comerciais.

O encontro acontece no Novotel, das 14h às 17h, e contará com apresentações sobre inovações da Equifax para análise de crédito, além de soluções desenvolvidas pela Rede de Associações Comerciais. A programação também inclui conteúdos relacionados à recuperação de crédito e informações de protesto, temas que impactam diretamente a gestão e a segurança das operações empresariais.

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De acordo com a direção da ACIB, o objetivo da caravana é aproximar empresários de ferramentas e estratégias que contribuam para decisões mais seguras e eficientes no ambiente de negócios. O evento também deve promover oportunidades de networking e troca de experiências entre representantes de diferentes setores.

Segundo o presidente da ACIB, Paulo Roberto Martinello Junior, a participação da entidade em encontros como esse contribui para ampliar o acesso dos associados a ferramentas e informações estratégicas. “Acompanhar as transformações do mercado e as novas soluções disponíveis é fundamental para fortalecer o ambiente empresarial e oferecer ainda mais suporte aos nossos associados”, afirmou.

A iniciativa é promovida pela Facesp, pela Equifax, empresa global de análise de crédito e inteligência de dados parceira da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), e pelos Cartórios do Brasil. A Caravana faz parte de uma série de ações de capacitação voltadas às Associações Comerciais, que já contou com webinar e workshop presencial realizados em abril, na capital paulista, reunindo representantes de mais de 400 entidades.