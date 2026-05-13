Paschoalotto realiza seleção presencial para vagas de operador de telesserviços em Bauru Seleção será na sede da empresa no próximo sábado

A Paschoalotto realizará no próximo sábado, dia 16, às 10h, uma seleção presencial para vagas de operador de telesserviços no People Center, em Bauru. A ação faz parte da ampliação do quadro de colaboradores da empresa e contempla oportunidades para candidatos que buscam ingresso ou recolocação no mercado de trabalho.

As entrevistas acontecerão no People Center, localizado na Rua Laércio Bastos Pereira, 2-75, no Jardim Estoril IV. Segundo a empresa, as vagas são abertas a diferentes perfis de candidatos e incluem oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcDs), profissionais com mais de 50 anos e público diverso.

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Os interessados poderão comparecer diretamente ao local no horário da seleção. Quem preferir também pode realizar o agendamento on-line da entrevista pelo WhatsApp (14) 3201-5642, canal disponível para informações e envio de currículos.

As vagas oferecem salário compatível com o mercado e plano de carreira, além de benefícios voltados à qualidade de vida e ao desenvolvimento dos colaboradores. Entre eles estão o TotalPass, que dá acesso a academias e atividades físicas com valores reduzidos, o Star Bem Terapia, consulta mensal com nutricionista, day off no dia do aniversário, acesso gratuito ao Sesc, com opções de lazer, cultura e esporte, e clube de vantagens, com descontos em estabelecimentos parceiros.