Após Justiça autorizar prisão domiciliar, Danúbia Rangel e sua bebê deixam Complexo de Gericinó A detenta colocou a tornozeleira eletrônica nesta sexta-feira (18) Rio de Janeiro|Do R7 18/07/2025 - 21h28 (Atualizado em 18/07/2025 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Danúbia saiu da Unidade Materno Infantil na tarde desta sexta (18) RECORD

Danúbia Rangel e a sua bebê deixaram a Unidade Materno Infantil, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). A detenta colocou a tornozeleira eletrônica antes de ir para prisão domiciliar.

O benefício foi concedido pela Justiça, na quinta-feira (17), após um pedido da defesa. A decisão considerou que a recém-nascida, fruto do atual relacionamento de Danúbia, tem síndrome de Down e precisa de cuidados especiais.

Apontada como “xerifa da Rocinha” no passado, a ex-mulher do traficante Nem foi presa em uma maternidade na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 5, após dar à luz. Ela era procurada por ter sido condenada em um processo por lavagem de dinheiro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp