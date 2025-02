Avião bate em carro durante decolagem no aeroporto do Galeão; ninguém ficou ferido Passageiros desembarcaram em segurança da aeronave que faria o voo G3 1674, entre a capital fluminense e Fortaleza (CE) Rio de Janeiro|Thays Martins, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 23h53 (Atualizado em 13/02/2025 - 00h01 ) twitter

Passageiro filmava momento da decolagem quando incidente aconteceu Redes sociais/ reprodução

Um avião Boeing 737 MAX 8 da Gol bateu em um carro de manutenção no momento em que se preparava para decolar na noite desta terça-feira (11), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave tinha como destino Fortaleza.

Segundo a RIOgaleão, concessionária que administra o aeroporto, o incidente aconteceu por volta das 22h e ninguém ficou ferido.

Os passageiros já foram desembarcados, e o aeroporto operou normalmente para pousos e decolagens. A concessionária ainda afirmou que o Cenipa vai investigar as causas do acidente.

A Gol informou que a todos os passageiros e tripulantes receberam assistência da companhia.

“A GOL informa que, na noite desta terça-feira (11), a aeronave designada para o voo G3 1674 (Rio de Janeiro – Fortaleza) colidiu com uma viatura da administradora do Aeroporto RIOgaleão, que se encontrava na pista durante o procedimento de decolagem, que foi interrompido. Todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança, recebendo total assistência da Companhia“, disse em nota.

Nas redes sociais, o procurador do Ceará Átilla de Oliveira, que estava no avião, compartilhou um vídeo do momento do susto. “Estou no RJ. Na hora da decolagem, agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista. Baita susto. Sensação de que nasci de novo”, escreveu.

Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista.



Dá pra ouvir o barulho no vídeo. pic.twitter.com/3befNU8AZy — Átilla de Oliveira (@atilladoliveira) February 12, 2025

