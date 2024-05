Em 12 dias, bombeiros do RJ resgatam 135 pessoas e 40 animais no Rio Grande do Sul

Hoje é o 12° dia da missão dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul. Até o momento, 135 pessoas foram resgatadas com vida, por terra, água e ar. Também realizamos mais de 40 resgates de animais que ficaram para trás após as chuvas. #JuntosPeloSul 💚♥️💛 pic.twitter.com/VFJOre9LN2