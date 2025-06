Falsa igreja usada por criminosos como abrigo e para atacar a polícia é demolida no Complexo de Israel A derrubada do espaço ocorreu durante a operação desta terça-feira (10) que prendeu ao menos 20 pessoas na comunidade Rio de Janeiro|Do R7 10/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h19 ) twitter

Falsa igreja tinha vista privilegiada para a comunidade Reprodução/ Polícia Civil

A polícia demoliu uma falsa igreja construída por criminosos no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, para ser usada como abrigo e para atacar a polícia.

A derrubada do espaço ocorreu durante a operação desta terça-feira (10) que prendeu ao menos 20 pessoas na comunidade.

A informação foi confirmada pelo delegado André Neves durante coletiva de imprensa na Cidade da Polícia.

Segundo Neves, o local possuía seteiras (buracos nos muros) para colocar armas e fazer disparos.

‌



Ainda de acordo com as investigações, a área servia de ponto de observação do tráfico para monitorar a polícia.

Núcleo especializado em derrubar aeronaves

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, disse que a operação policial mirou pessoas ligadas à facção criminosa liderada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico da região.

‌



“Tiramos do anonimato pessoas que até então passavam despercebidas pela polícia”, declarou.

Segundo as investigações, a estrutura da organização criminosa tinha grupos específicos para fazer manifestações, construir barricadas e atacar aeronaves da polícia e até da imprensa.

‌



Durante a ação, um suspeito de integrar a equipe especializada em abater helicópteros foi preso com um fuzil.

Os integrantes deste núcleo ficavam posicionadas em pontos estratégicos da comunidade e se protegiam atrás de muros de concreto e com seteiras, numa posição privilegiada para atirar na direção das aeronaves.

Na semana passada, o helicóptero da RECORD foi alvo de mais 200 disparos na região. Um dos tiros atingiu a fuselagem. Ninguém ficou ferido.

Baleados

Ao menos quatro pessoas foram baleadas em trocas de tiros entre criminosos e policiais durante a ação no Complexo de Israel. Por segurança, as vias expressas linha Vermelha e avenida Brasil chegaram a ser fechadas. Todas as vítimas foram socorridas e levadas a hospitais.

Manoel Américo da Silva, de 60 anos, deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ferido no ombro esquerdo, ele recebeu atendimento e foi liberado;

Marcelo Marques, de 50 anos, foi baleado no braço e levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias;

Jerry Henrique Chagas, de 47 anos, acabou atingido no pé. O estado de saúde dele é estável;

João André dos Santos, de 62 anos, ferido no cotovelo esquerdo, também tem o quadro de saúde estável.

