Foragido há 10 meses, influenciador acusado de atropelamento que matou noivo tem julgamento retomado no Rio Nesta sessão, a juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis deve ouvir o depoimento de jovens que estavam no carro Rio de Janeiro|Do R7 08/05/2025 - 19h15 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 )

Vítor Belarmino continua foragido RECORD

Foragido há mais de 10 meses, o influenciador Vítor Belarmino, acusado do atropelamento que matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro, tem o julgamento retomado no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (9).

A audiência está marcada para começar às 13h, na 1ª Vara Criminal do Rio, no centro, de acordo com o TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

Nesta sessão, a juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis deve ouvir o depoimento de jovens que estavam no carro com o influenciador no momento do acidente. As mulheres também foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio por omissão de socorro.

A primeira audiência do caso aconteceu no dia 12 de abril com a oitiva de oito testemunhas — entre elas a viúva do fisioterapeuta. Durante a sessão, a defesa de Vítor chegou a pedir para o cliente ser ouvido por videoconferência. No entanto, a solicitação foi negada pela magistrada.

O atropelamento aconteceu em julho de 2024. Fábio Toshiro havia acabado de se casar quando foi atingido pelo carro de luxo do influenciador em alta velocidade ao atravessar a avenida das Américas, no Recreio.

Antes do início do julgamento, Vítor falou pela primeira vez sobre o ocorrido em uma entrevista à RECORD. Ele negou que tivesse consumido bebida alcoólica antes do atropelamento e disse que fugiu do local por ter entrado em desespero.

