Irmã encontrou em geladeira partes do corpo de homem esquartejado no Rio após alerta de colegas de trabalho Suspeito e vítima trabalhavam juntos na mesma padaria. Funcionários do estabelecimento notaram desaparecimento dos dois e acionaram a família Rio de Janeiro|Do R7 19/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 02h00 )

Partes de corpo da vítima foram encontradas em geladeira RECORD

Foi a irmã quem encontrou partes do corpo de Thiago Lourenço Moragado, de 35 anos, na geladeira da residência no morro São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. Jancilaine Morgado foi até a casa em que o rapaz dividia com o suspeito do crime após um alerta dos colegas de trabalho da vítima.

Além de morarem no mesmo imóvel, os dois também trabalhavam juntos em uma padaria em Vista Alegre, na zona norte. Os funcionários do estabelecimento notaram o desaparecimento deles e acionaram a família de Thiago.

Testemunhas contaram à RECORD que eles tiveram desentendimentos dias antes do crime. Bruno estaria desrespeitando ordens de Thiago, que era gerente da padaria.

Uma colega relatou que Bruno fazia brincadeiras sobre “sumir” com Thiago e também teria feito pesquisas na internet sobre como cometer assassinatos.

A família da vítima procurou imediatamente a polícia. Na quarta-feira (16), o suspeito foi preso em flagrante na comunidade por homicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações, o homem cozinhou e triturou no liquidificador partes do corpo da vítima. Ele ainda teria tentado se livrar dos restos mortais pelo vaso sanitário.

À polícia, o preso disse que cometeu o crime porque teria sido violentado sexualmente. Porém, a irmã de Thiago disse que a versão é mentirosa e que a vítima era uma pessoa boa e de caráter.

