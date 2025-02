Justiça revoga prisão de universitário baleado por PM da reserva no Rio Igor Melo está internado e passou por cirurgia. Segundo parentes, ele perdeu um rim Rio de Janeiro|Do R7 25/02/2025 - 16h14 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h19 ) twitter

Igor Melo está internado no Hospital Getúlio Vargas RECORD

A Justiça revogou a prisão do universitário Igor Melo, baleado por um PM da reserva, no Rio de Janeiro. A decisão foi confirmada na tarde desta terça-feira (25).

Igor foi atingido por disparos quando estava numa moto por aplicativo, no bairro da Penha, na zona norte, após sair do trabalho. Ele e o motociclista foram acusados de envolvimento numa tentativa de roubo do celular da namorada do militar.

O universitário foi socorrido por amigos e levado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por cirurgia. Segundo parentes, ele perdeu um rim.

Familiares contaram ainda que Igor tem três empregos. Ele trabalha como garçom, inspetor em uma universidade e em um site sobre o Botafogo. Por meio de nota, o clube manifestou apoio ao rapaz e cobrou investigação do caso.

Durante uma audiência de custódia, o condutor da moto Thiago Marques Gonçalves também foi solto. De acordo com o advogado dele, o magistrado também determinou uma investigação por tentativa de homicídio contra os dois.

O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) confirmou, por meio de nota, que as prisões de Thiago e Igor “foram relaxadas”.

