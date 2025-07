Corpo de Juliana Marins passa por nova autópsia no Rio de Janeiro Exame busca esclarecer possível omissão no socorro na Indonésia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h57 ) twitter

Corpo de Juliana Marins passa por autópsia no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (2)

O corpo de Juliana Marins, que faleceu após cair em um vulcão na Indonésia, está no Rio de Janeiro para uma nova autópsia.

A análise será realizada às 9 da manhã no Instituto Médico Legal com a presença de peritos da Polícia Civil, um representante da família e um perito da Polícia Federal. O objetivo é investigar se houve falha no socorro por parte das autoridades indonésias.

Um laudo inicial feito na Indonésia indicou hemorragia interna como causa da morte, ocorrendo cerca de 20 minutos após a queda. No entanto, não especificou o momento exato do acidente.

Assista ao vídeo - Corpo de Juliana Marins passa por autópsia no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (2)

