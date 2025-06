Brasileira cai em trilha na Indonésia e aguarda resgate há mais de 12 horas Juliana Marins, de 26 anos, caiu durante uma trilha guiada ao vulcão Rinjani; até o momento, não há previsão de chegada de socorristas Internacional|Do R7 21/06/2025 - 09h30 (Atualizado em 21/06/2025 - 09h32 ) twitter

Turista brasileira aguarda resgate há mais de 12 horas Reprodução/RadarLombok.co.id

Uma brasileira de 26 anos caiu durante uma trilha guiada no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. Segundo o jornal local Radar Lombok, Juliana Marins está ferida e à espera de resgate há mais de 12 horas após cair em uma encosta do vulcão na madrugada deste sábado (21), no horário local, fim da tarde de sexta-feira (20), no horário de Brasília.

De acordo com a família, Juliana teria despencado de um trecho íngreme e escorregado por cerca de 300 metros, parando em uma área próxima a um precipício. Ela está consciente, mas debilitada, e sem condições de se mover.

As equipes de resgate enfrentam dificuldades para alcançá-la devido à localização remota e às más condições climáticas. Até o início da manhã deste sábado (21), pelo horário de Brasília, ainda não havia previsão de chegada de um socorrista especializado.

A publicitária está em viagem pelo sudeste Asiático desde fevereiro e, na última semana, chegou à Indonésia. No país, contratou uma empresa local para realizar a trilha ao Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos do arquipélago, com mais de 3.700 metros de altitude. O acidente ocorreu durante a descida da montanha.

A família foi informada sobre o acidente por meio de redes sociais. Um grupo de turistas que passava pelo local enviou mensagens para pessoas próximas a ela.

A situação foi noticiada por veículos locais. Segundo o Radar Lombok, equipes do Escritório de Busca e Resgate de Mataram foram acionadas com equipamentos especializados, como drones e material de escalada.

