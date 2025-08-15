Logo R7.com
Perfil violento e brigas constantes: depoimentos descrevem homem preso por matar esposa grávida no RJ

Uma vizinha disse ter escutado um pedido de socorro antes de a vítima cair do 5º andar do prédio onde morava

Rio de Janeiro|Do R7

Lucélia tinha 37 anos e estava no sétimo mês de gestação RECORD

O homem preso por matar a esposa grávida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi descrito com um perfil violento em depoimentos de testemunhas à polícia.

O suspeito foi localizado na casa da mãe, na mesma região, na quinta-feira (14), após a investigação concluir que ele agrediu e empurrou a vítima do 5º andar do prédio onde o casal vivia durante uma discussão.

Segundo o delegado Marcelo Machado, os vizinhos que moram no mesmo edifício relataram que escutavam brigas constantemente:

“No dia dos fatos, a vizinha ouviu ela [a vítima] gritando, pedindo ajuda. E, logo na sequência, ouviu o barulho de uma queda, como se tivesse um corpo caindo ao chão”, disse o delegado.


O crime aconteceu em julho deste ano. Lucélia Zangerolame Silva de Souza, de 37 anos, estava no sétimo mês de gestação. Ela e o bebê morreram após a queda.

A pedido da DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense), a prisão temporária do suspeito foi decretada pela Justiça.


No momento da captura, o homem chegou a tentar fugir, mas acabou cercado por policiais.

De acordo com a Polícia Civil, ele possui histórico de violência doméstica na ficha criminal.


Segundo informações da RECORD, o preso vai responder por feminicídio e aborto. Se condenado, ele pode receber uma pena de 40 anos de prisão.

