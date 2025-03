Polícia Civil indicia e pede prisão de PM reformado que atirou em Igor Melo A mulher do militar vai responder por falso testemunho Rio de Janeiro|Do R7 26/03/2025 - 19h38 (Atualizado em 26/03/2025 - 19h39 ) twitter

Igor Melo foi baleado e perdeu um rim RECORD

O PM reformado que atirou contra o universitário Igor Melo e o motociclista Thiago Marques Gonçalves foi indiciado por tentativa de homicídio pela Polícia Civil. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (26) e pediu a prisão do militar.

O caso aconteceu na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. Apesar de nada ter sido encontrado com as vítimas, elas chegaram a ser presas após terem sido acusadas de roubo pela mulher do policial.

Durante as investigações da 22ª DP (Penha), a polícia identificou inconsistências nos depoimentos do casal.

“A investigação revelou que ela, de fato, havia sido roubada por dois homens, que teriam características semelhantes às das vítimas. A mulher, contudo, passou informações erradas, produzindo efeito em processo penal. Por esse motivo, foi indiciada por falso testemunho majorado”, ressaltou a nota da Polícia Civil.

No mês passado, o Ministério Público do Rio já havia pedido o arquivamento da acusação contra o universitário e o motociclista. Na ocasião, Igor foi baleado e precisou passar por cirurgia. Ele perdeu um rim.