MPRJ pede arquivamento de acusação contra universitário baleado e motociclista Em fevereiro, os dois foram perseguidos por um PM da reserva na Penha, na zona norte, após serem confundidos com criminosos Rio de Janeiro|Do R7 07/03/2025 - 18h36 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h36 )

O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) pediu à Justiça, na quinta-feira (6), o arquivamento da acusação contra a universitário Igor Melo e o motociclista Thiago Marques.

Em fevereiro, os dois foram perseguidos por um PM da reserva na Penha, na zona norte do Rio, após serem confundidos com criminosos. Igor ainda foi baleado e precisou passar por cirurgia. Ele perdeu um rim.

Os rapazes, inicialmente, foram acusados de envolvimento no roubo do celular da namorada do militar, mas o MP ressaltou a ausência de provas para dar continuidade à ação.

Em um trecho do documento enviado à Justiça, a Promotoria afirmou que “em nenhuma hipótese haveria condição de Igor e Thiago estarem no local do roubo entre 1h15 e 1h20 da manhã, uma vez que estavam comprovadamente trabalhando nesse horário”.

Na ocasião, Igor e Thiago chegaram a ser presos em flagrante. Mas, no dia seguinte, ambos tiveram a liberdade concedida em uma audiência de custódia.

Durante as investigações, nenhum objeto roubado foi encontrado com eles. Segundo o MP, a identificação feita pela vítima foi equivocada, baseada exclusivamente nas vestimentas dos suspeitos.

A Promotoria também solicitou a devolução da motocicleta apreendida, além da retirada do indiciamento dos envolvidos.

O MPRJ afirmou que continua acompanhando as investigações sobre a conduta do policial militar reformado, que confessou ter atirado em Igor.

